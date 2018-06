Nachspielzeit mit dem Sohn

Anzeige

Da war er nun, dieser Tag. Schleichend hatte er sich mit zur Verzweiflung treibenden Vorboten angekündigt. Dass es so schlimm werden würde, hätten wir im Vorfeld nicht erwartet. Nein, gemeint ist nicht der Tag des Ausscheidens der deutschen Mannschaft, sondern vielmehr der erste spielfreie WM-Tag, den das Tableau für den gestrigen Freitag vorgesehen hatte. Auferstanden aus einem Berg leerer Chipstüten galt die bange Frage zunächst: Was nun? Kommt nicht auf irgendeinem Sport-Spartensender ein attraktives Testspiel eines Bundesligisten aus dem Trainingslager gegen einen Drittligisten aus Dubai? Auch hier: Fehlanzeige. Und die Freundschaftsbegegnung des SV Meppen beim Haselünner SV wurde seltsamerweise auch nicht live übertragen. Also ging der bange Blick auf die heimische Auftragsliste, die kurzweilige und atemberaubende Aufgaben wie Steuererklärung, Bodenwischen oder Rasenmähen bereithielt. Doch dann, ja dann kam mein Sohn Moritz auf die glorreiche Idee, im Garten die deutsche Begegnung gegen Südkorea noch einmal nachzuspielen. Interessanterweise fanden in unserer Start-Aufstellung Leroy Sané, Julian Brandt und Serge Gnabry Berücksichtigung. Die Partie lief gleich viel flüssiger und am Ende schaffte Deutschland doch souverän den Achtelfinal-Einzug. Wann ist noch mal der nächste spielfreie Tag? Dann könnten wir das Achtelfinale gegen die Schweiz schon einmal spielen. Vielleicht wird Deutschland ja doch noch Weltmeister …