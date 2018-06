Nachtflug nach Wnukowo

Anzeige

Es war schon gleißend hell über Moskau, als der Charter-Flieger der russischen Airline Gazpromavia um kurz vor fünf Uhr am Sonntagmorgen auf dem Flughafen Wnukovo aufsetzte. Direkt nach dem überlebenswichtigen 2:1-Zittersieg der DFB-Elf gegen Schweden waren wir mit dem Bus zum Airport von Sotschi aufgebrochen. Aufziehende Gewitter brachten den Flugplan durcheinander, auch unsere Maschine hatte letztlich eine Stunde Verspätung. ARD-Moderator Gerhard Delling vertrieb sich die Wartezeit mit einem Bier in der Flughafen-Bar, die ohne Ironie tatsächlich Bailalaika heißt, Sportstudio-Frau Katrin Müller-Hohenstein fahndete in den umliegenden Geschäften nach ein paar Souvenirs für die Familie.

Gesprochen wurde nicht mehr viel auf dem zweistündigen Flug durch die kurze russische Nacht – die müden deutschen Journalisten versuchten so gut es ging zu schlafen, der Tag nach einem deutschen Spiel ist sehr arbeitsintensiv. Auf der gut 1300 Kilometer langen Reise schweiften unsere Gedanken zurück an die Tage am Schwarzen Meer.

Sotschi war gut zu uns. Die herzliche Kellnerin Marina im Grillrestaurant mit den Plastikstühlen und den kaum aufzuessenden Riesenspießen, die sich riesig freute, ein paar Kollegen wiederzutreffen, die schon im vergangenen Sommer beim Confed Cup ihre Stammgäste waren. Die wunderschöne Strandpromenade, an der die hinter dem Olympiastadion untergehende Sonne jeden Abend für Postkartenmotive sorgte.