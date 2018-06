Namens-Karussell dreht sich weiter

Fußball-Wissen

WM-Fakten - damit Sie für jeden Small Talk gerüstet sind

Die Enttäuschung sitzt noch tief. Deutschland ist bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland bereits in der Vorrunde ausgeschieden – zum ersten Mal in der WM-Geschichte. Trost bietet ein Blick in die WM-Statistik: Schon den letzten beiden Weltmeistern ging es ähnlich. Handelt es sich hierbei um einen WM-Fluch? Erfahren Sie mehr in unserer spannenden Faktensammlung