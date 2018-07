Neymar, das ungeliebte Genie

Anzeige

Was Layun rettete: Die Theatralik, mit der sich Neymar in der Situation auf dem Boden krümmte, als habe er sich so schwer verletzt, dass er in diesem Turnier mit Sicherheit nicht mehr mitwirken könnte. Doch wenige Minuten später lief Neymar wieder über den Rasen, als sei nichts gewesen. Schiedsrichter Gianluca Rocchi verzichtete daher auf einen Platzverweis für den Mexikaner.

Angesprochen auf diese Szene und die scharfe Kritik von Osorio verhinderte Brasiliens Coach Tite eine Antwort Neymars in der Pressekonferenz. „Trainer sprechen mit und über Trainer, Spieler mit und über Spieler“, sagte Tite.

Kurze Zeit später äußerte sich Neymar aber doch noch über die Gesamtsituation. „Ich denke, es ist mehr ein Versuch, mich zu beschädigen“, sagte er zu den Diskussionen über sein umstrittenes Verhalten. „Ich mache mir nicht viel aus Kritik und Lob. Das kann einen beeinflussen. Ich weiß, dass es noch ein bisschen braucht bis zu meiner alten Form, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel und dem Einzug ins Viertelfinale“, sagte Superstar Neymar.

Tite wollte die Attacke seines Kollegen nicht überbewerten. „Das passiert in der Hitze des Gefechtes“, sagte der Coach, der mit dem Rekordweltmeister auf dem besten Weg zum sechsten Titel ist.

Denn Brasilien hat sich in Russland von Spiel zu Spiel gesteigert. Gegen Mexiko tat sich die Seleção in der ersten halben Stunde zwar sehr schwer. Spätestens in der zweiten Halbzeit hatten die Südamerikaner gegen den Deutschland-Bezwinger aber alles im Griff.

Auch weil Mexiko sich die Kräfte bei rund 35 Grad in Samara falsch eingeteilt hatte und nach dem Seitenwechsel platt wirkte. Die Tore von Neymar und Roberto Firmino (88.) waren vor 41 970 Zuschauern die logische Folge. „Ich bin sehr zufrieden, schaue aber nicht über die nächste Runde hinaus“, sagte Tite auf die Frage, ob Brasilien jetzt der Topfavorit auf den Titel sei.

