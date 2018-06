Niederlage für Panama

Anzeige

Saransk.Tunesien hat sich mit dem ersten WM-Sieg seit 1978 einen versöhnlichen Abschied von der Fußball-Weltmeisterschaftsbühne in Russland verschafft. Im Duell zweier bereits ausgeschiedener Teams setzten sich die Afrikaner gestern in Saransk verdient 2:1 (0:1) gegen Panama durch. Vor 37 168 Zuschauern in der Mordovia Arena brachte Yassine Meriah (33. Minute) den Außenseiter per Eigentor in Führung. Doch Fakhreddine Ben Youssef (53.) mit dem 2500. Tor der WM-Geschichte und Wahbi Khazri (66.) sorgten bei der fünften Teilnahme für den zweiten WM-Erfolg der Afrikaner. Neuling Panama kann immerhin stolz auf seine ersten beiden WM-Treffer sein.

Die Tunesier begannen ihr drittes WM-Spiel mit dem dritten Torwart. Nach Verletzungen von Mouez Hassen und Farouk Ben Mustapha kam der langjährige Stammkeeper Aymen Mathlouthi doch noch zum WM-Einsatz. Und Coach Nabil Maaloul musste hoffen, dass dem als Kapitän aufgebotenen Routinier nicht auch noch etwas passiert. Denn die erhoffte Ausnahmegenehmigung für den eingeflogenen Moez Ben Cherifia wurde nicht erteilt. dpa