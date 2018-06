Null Punkte, ein Treffer

Anzeige

Nach 180 WM-Minuten in Russland stehen für Lewandowski und Co. null Punkte und nur ein Treffer zu Buche. Und die Medien in der Heimat urteilten hart über das Team von Nationaltrainer Adam Nawalka. „Blamage! Schwächlinge!“ titelte das Boulevardblatt „Fakt“. Die Zeitung „Gateza Wyborcza“ bilanzierte: „Es gab einen Kampf, aber der war ohne Plan.“ Der spät eingewechselte Abwehrchef Kamil Glik gab zu: „Wir hatten vielleicht eine Gelegenheit in zwei Spielen. Das war’s.“

Mit großen Erwartungen war die Mannschaft nach Russland gereist, in der Gruppe H galt sie als Favorit. Die Polen träumten vom ersten WM-Achtelfinale seit 1986 - und wurden bitter enttäuscht. „Es sollte sein wie nie zuvor. Stattdessen war es wie immer im 21. Jahrhundert. Polen hat erst das Schlüsselspiel gegen Senegal verloren, dann das Spiel um alles gegen Kolumbien, nun spielt es gegen Japan um die Ehre“, schrieb das Portal „Przeglad Sportowy“. In wenige Tagen habe die Mannschaft „das ruiniert, was sie mehrere Jahre aufgebaut hat.“

Schon nach dem 1:2 gegen den Senegal zum Auftakt hatte sich Lewandowski an den Alptraum der vergangenen Europameisterschaft erinnert gefühlt, als der Stürmer jeweils enttäuschte. Und gegen Kolumbien wurde es nicht besser - im Gegenteil. „Ich fühle erst einmal Verbitterung, Wut und Ohnmacht“, sagte Lewandowski. „Wir waren nicht im Stande, dem Rivalen etwas entgegenzusetzen. So ist die gegenwärtige Situation im polnischen Fußball“, sagte er resigniert.

Coach Adam Nawalka kommentierte die schwache Leistung mit betretener Miene: „Wir waren nicht effizient und effektiv genug.“ dpa

