Nummer mit der Nummer

Anzeige

Nischni Nowgorod.Das auf den ersten Blick unscheinbare Aufeinandertreffen zwischen Schweden und Südkorea entwickelt sich zu einem Gipfel von geheimen und mysteriösen Tricks. Einen Tag vor dem direkten Aufeinandertreffen am Montag (14 Uhr/ARD) in Nischni Nowgorod offenbarten beide Trainer, mit welchen Kniffen sie sich auf den WM-Auftakt in der deutschen Vorrundengruppe F vorbereitet haben.

Die Asiaten tauschten beispielsweise die Nummern auf ihren Trikots in der Vorbereitung, um die Rivalen in die Irre zu führen. „Wir machen das auch, weil europäische Teams uns beobachten. Das ist einer der Gründe. Wir wollen die Schweden verwirren“, sagte Trainer Tae-Yong Shin. Statt der Starspieler Heung-Min Son oder Emil Forsberg geht es vor dem Duell plötzlich um Spione, Ausspähen und geheime Methoden, um den Gegner bestmöglich zu täuschen. Son soll während der Vorbereitung gar vier verschiedene Nummern getragen haben. Shin widersprach dem nicht.

Schwedens Trainer Janne Andersson entschuldigte sich dafür, dass ein Mitglied des Trainerstabes das Training der Südkoreaner in der Vorbereitung in Österreich besucht hatte. „Er hat von einer Trainingseinheit gehört. Er hat nicht verstanden, dass es eine geschlossene Sitzung war“, sagte der Coach. Daraufhin sei die Einheit aus größerer Distanz weiter beobachtet worden. dpa