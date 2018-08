Ohne Neue zu alter Stärke

Anzeige

Der Trainer freut sich vor allem über den fußballerischen Fortschritt seiner Mannschaft: „Wir können uns mittlerweile gut spielerisch befreien und spielen wenig lange Bälle.“ Taktisch agiert die Mannschaft stabil in einem 5-4-1 vor allem gegen stärkere Gegner, sonst in einer 3-4-3-Formation. Das sind alte Stärken, die auch ohne neue Spieler die Punkte bringen sollen. „In der Vorbereitung haben wir vor allem großen Wert auf Ausdauer und Kraft gelegt“, lässt Andreas Walz in seine Trainingsarbeit blicken.

Stolz ist er auf den niedrigen Altersdurchschnitt seiner Mannschaft. „Junge Spieler machen Fehler, doch diesen Weg wollen wir gehen“, erklärt er die „Vereins-Philosophie. Vor allem von Felix Geis (21) und Jakob Väth (20) erhofft sich der VfR-Coach einen weiteren Sprung. Diese und die anderen Jungs werden von den „Pfeilern“ Steffen Gros, Marvin und Louis Füger sowie Torjäger Jonas Faulhaber gestützt. Aber auch Yannik Schmitt hat mit zehn Saisontreffern zuletzt gezeigt, dass er ein unverzichtbarer Bestandteil des Teams ist.

Und so langsam wird klar, warum Andreas Walz seiner eingespielten Truppe vertraut.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.08.2018