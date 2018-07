Owen traut England viel zu

Anzeige

Moskau.Der frühere englische Stürmerstar Michael Owen traut England bei der WM Großes zu. „Und plötzlich ist da Hoffnung“, schrieb Owen in einer Kolumne der Zeitung „Daily Mail“. Da hieß es „England hat eine riesige Chance in diesem Turnier. Um nicht zu sagen: Eine riesige Chance, es zu gewinnen.“ Daher riet Owen, der zwischen 1998 und 2008 insgesamt 89 Länderspiele für England bestritten hat, seinen Nachfolgern: „Nutzt diese Chance. Nicht, dass Ihr es irgendwann bedauern müsst. Wenn ich auf meine Zeit für England zurückblicke, bedauere ich vieles. Meinen damaligen Teamkollegen geht es genauso.“ Der 38-Jährige gab auch zu: „England zuzusehen, war lange Zeit eine Qual. Auch in der meisten Zeit, in der ich für die Mannschaft gespielt habe.“ dpa