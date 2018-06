Peter der Große und die Scorpions

Anzeige

Peter der Große hieß nicht nur so. Der Zar und selbst ernannte erste russische Kaiser (1672-1725) maß unterschiedlichen Quellen zufolge 2,01 bis 2,15 Meter – für damalige Zeiten ein echter Riese. Auf der Moskwa, dem Fluss, der der Hauptstadt des WM-Gastgebers den Namen gibt, hat ein Künstler ein der Körpergröße entsprechendes überdimensioniertes Denkmal errichtet, das Peter auf einem Schiff in Bronze verewigt. Auf große Zuneigung der Moskauer ist das kitschige Werk nie gestoßen – aber imposant sieht es vom Wasser betrachtet dennoch aus.

Eine knapp zweistündige Touristen-Tour auf der Moskwa ist einer der angenehmsten Möglichkeiten, die Sehenswürdigkeiten der russischen Kapitale kompakt kennenzulernen. Abseits der Hektik und des Lärms der Zwölf-Millionen-Metropole gleitet das Boot der Stolitschnaja Sudochodnaja Kompanija gemächlich entlang des riesigen Luschniki-Stadions und lässt das Areal der Universität rechts liegen. Der Protz der Christi-Erlöser-Kathedrale und die grüne Moskauer Lunge Gorki-Park, die an sonnigen Tagen tausende Entspannung suchende Einheimische anlockt, gibt es als kostenlosen Aperitif für den absoluten Höhepunkt obendrauf: Wenn sich links auf einem Hügel das epochale Areal des Kreml auftut, klicken die Handykameras heiß.

Ein bisschen spüren wir auf unserem Ausflug auch den Geist des Mauerfall-Welthits „Wind Of Change“, den die Scorpions aus Hannover nach Perestroika und Glasnost Anfang der 90er Jahre so besangen: „I follow the Moskva, down to Gorki Park, listening to the wind of change.“ Auf Deutsch: Ich folge der Moskwa, runter bis Gorki Park und höre den Wind des Wandels. Ein bisschen „Wind of Change“ täte uns heute auch wieder gut. Alexander Müller