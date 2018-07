Promis, Politik und Party

Anzeige

„Das WM-Fieber hat London und die ganze Nation gepackt“, sagte Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Und die Three Lions sehen sich deshalb bei der WM auch im gesellschaftlichen Auftrag unterwegs. „Unser Land ist durch einige schwierige Zeiten gegangen, wenn es um die Einheit geht“, sagte Coach Southgate. „Sport und Fußball im Besonderen haben die Kraft, das anzusprechen. Es ist ein besonderes Gefühl und ein Privileg für uns.“

Längst hat der Fußball alle gepackt. Aus dem Kensington Palast twittert Prinz William höchst persönlich, was sehr selten ist. „Ihr wolltet Geschichte schreiben und nun tut Ihr genau das“, schrieb der Thronfolger.

Ein Fan ließ sich den Torschützen vom Sieg gegen Schweden, Harry Maguire, aufs Bein tätowieren. Maguire versprach ihm ein Trikot, eine Modefirma will ihn gar für den Rest seines Lebens umsonst einkleiden. Für Southgate haben die Fans derweil einen Song umgedichtet, der derzeit nicht nur in England, sondern auch in Russland überall auf den Straßen und in den Pubs zu hören ist. In ihrer Version des Popsongs „Whole Again“ der Girlgroup „Atomic Kitten“ gestehen sie ihre Zuneigung zu dem Erfolgscoach: „Southgate, Du bist der Einzige.“

„Alles möglich“

Ähnlich verrückte Ausmaße nimmt die Fußball-Euphorie in Kroatien an. Das normale Leben in dem Vier-Millionen-Einwohner-Land wird heute fast zum Erliegen kommen.

Die Theater haben ihre Vorstellungen komplett abgesagt, die Supermärkte schließen pünktlich zum Anpfiff. Die Originaltrikots der „Vatreni“ sind seit zwei Wochen fast im ganzen Land ausverkauft. Nationaltrainer Zlatko Dalic ist fest davon überzeugt, dass seine Mannschaft den ganz großen Coup landen kann. „Wir sind ein Land, in dem alles möglich ist – vier Millionen Einwohner, vier Millionen Trainer, vier Millionen Spieler“, sagte er am Dienstagabend.

Die größte Boulevardzeitung „24sata“ lobte Handschuhe von Nationaltorhüter Danijel Subasic für das schönste Anfeuerungsfoto aus. Es kamen Bilder von Kleinkindern und Hunden im Nationaltrikot. Ein Paar streifte sogar das Nationaltrikot über Hochzeitskleid und Anzug. „Kroatien hat die totale Fußball-Hysterie erfasst“, schrieb das Promi-Portal „Index“. dpa

