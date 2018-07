Psychotest gegen die Elfmeter-Angst

Anzeige

Der Euphorie im Lager der sonstigen Dauer-Pessimisten traut Trainer Gareth Southgate nicht ganz. Deshalb war er vor „Englands wichtigstem Spiel seit zehn Jahren“ sogar froh über Kritik an seiner Wechsel-Arie vor dem Gruppenfinale gegen Belgien (0:1). „Um ehrlich zu sein: Ich habe mich nicht ganz wohlgefühlt mit der ganzen Beweihräucherung“, sagte er: „Deshalb finde ich es ganz gut, dass es auch ein bisschen Gegenwind gibt.“ Die Niederlage des eigenen B-Teams gegen die Belgier habe die Sinne innerhalb der Truppe geschärft. Zumal alle Spieler, zumindest nach außen, Southgates Entscheidung mit acht Wechseln stützen. Sogar Kane, obwohl dieser unbedingt WM-Torschützenkönig werden will. „Er sagte zu mir: „Natürlich will ich den Golden Schuh gewinnen. Aber das Wichtigste ist die Mannschaft“, berichtete Southgate: „Er hat gezeigt, dass er ein echter Führungsspieler ist.“

Alle wollen schießen

England will seine Traumata überwinden. Gegen die Angst vor dem Elfmeterschießen hat der Coach mit Psychotests, regelmäßigem Training und fest geregelten Abläufen angekämpft. „Elfmeterschießen ist kein Glück. Und es hat nichts mit Zufall zu tun“, sagte ausgerechnet Southgate, der im EM-Halbfinale 1996 gegen Deutschland als einziger verschoss. Seinen Spielern hat er Selbstvertrauen eingeimpft. Alle gaben an, im Fall der Fälle schießen zu wollen.

„Uns ist egal, was in der Vergangenheit war. Wir haben einen anderen Trainer, sind ein anderes Team. Wir schauen nur nach vorne“, relativierte WM-Debütant Dele Alli die schwarzen Serie.

