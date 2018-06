Remis dank Videobeweis

Anzeige

Samara.Noch auf dem Platz schworen sich die tapferen Socceroos auf ihr Endspiel gegen Peru ein. Im Mannschaftskreis beschworen die Australier ihre Geschlossenheit, bevor sie sich von den rund 10 000 mitgereisten Fans feiern ließen. Doch nach Party war den Australiern eigentlich nicht zumute. Denn beim 1:1 (1:1) gegen Dänemark in Samara war mehr drin gewesen für den Außenseiter. „Ich denke, wir hätten den Sieg verdient gehabt“, sagte Trainer Bert van Marwijk. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Sie hat mich heute wieder überrascht.“

Dank eines umstrittenen Handelfmeters darf Australien aber zumindest weiter auf das zweite WM-Achtelfinale seiner Historie hoffen. Kapitän Mile Jedinak nutzte den Strafstoß zum hoch verdienten Ausgleich (38. Minute) für die „Aussies“, nachdem Leipzigs Yussuf Poulsen der Ball im Strafraum nach einem Kopfball an die Hand gesprungen war. Der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu entschied erst nach Nutzung des Videobeweises auf Elfmeter. „Das ist schon bitter, vor allem weil es vor dem Eckball zuvor ein klares Foul gab. Das wird dann aber nicht überprüft“, sagte Poulsen, der für die Aktion auch noch Gelb sah und damit im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich gesperrt ist. „Das ist natürlich doppelt ärgerlich“, sagte der Lepziger. Für Dänemarks Schlussmann Kasper Schmeichel war es der erste Gegentreffer nach 572 makellosen Minuten.

Poulsens zweifelhafter Rekord

Dänemarks Star Christian Eriksen hatte die insgesamt enttäuschenden Dänen in Samara vor 40 727 Zuschauern in der 7. Minute in Führung gebracht. Doch danach ließen die Dänen stark nach. „Wir hatten zu viele Ballverluste, deshalb müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, sagte Eriksen.