Respekt vor zwei Aufsteigern

Mit zwei Mannschaften weniger als in der vergangenen Saison startet die Kreisklasse A Buchen in die neue Spielzeit. Die Runde startet mit dem Duell der beiden Aufsteiger TTSC gegen SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen.

Der TTSC Buchen ist souverän und ohne Punktverlust in die A-Klasse aufgestiegen. Dem Buchener Verein wird nun auch eine „Etage höher“ eine Menge zugetraut, denn wenn man einen Blick auf die Neuzugänge des TTSC wirft, ist da die eine oder andere „Granate“ dabei. Mit Muhammed Hammoud hat der TTSC einen herausragenden Stürmer in den eigenen Reihen, der in der vergangenen Saison 59 Treffer erzielte (siehe auch Seite 51). Die SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen setzte sich knapp in der Relegation durch. Sowohl Rippberg als auch Wettersdorf/Glashofen haben „für sich“ schon in der A-Klasse gespielt. Nun geht die ein Jahr alte SpG erstmals gemeinsam dort an den Start.

Favorit auf die Meisterschaft ist der SV Schlierstadt. Der SVS hat auf der Trainerbank einen erfahrenen, neuen Mann – Jürgen Göbes hat nun das Sagen in Schlierstadt. Drei Zähler fehlten dem SVS in der Saison 2017/18, um wieder in die Kreisliga zurück zu kehren. Doch nun will man mit einigen Spielern aus der eigenen Jugend den Sprung ins Oberhaus des Kreises schaffen. Im Kader gab es viel Bewegung – fünf Zugänge und vier Abgänge sind zu verbuchen. Schlägt der Toptorjäger des SVS der vergangenen Saison auch in dieser wieder zu? In der vergangenen Spielzeit erzielte Tom Friedenberger insgesamt 20 Tore.