Ronaldo soll’s richten

Moskau.Tormaschine Cristiano Ronaldo will nun auch die Abwehrmacht Marokko überwinden und mit der nächsten Gala bei der WM Europameister Portugal auf Kurs K.o.-Runde halten. Null Gegentreffer kassierten die Nordafrikaner allerdings auf dem Weg nach Russland, das 0:1 zum Auftakt gegen den Iran war ein unglückliches Eigentor in der Verlängerung. Die Portugiesen sind also gewarnt.

„Natürlich denke ich, dass Portugal stärker ist als Marokko. Wir dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen“, sagte Mitspieler André Silva vor dem heutigen Duell in Moskau (14 Uhr). Er fordert: „Wir müssen individuell und als Mannschaft unsere beste Leistung abrufen.“

Fünf Tage nach seinem ersten WM-Dreierpack und dem Jubel in Anspielung auf die Übersetzung der englischen Abkürzung GOAT („Größter aller Zeiten“/Ziege) mit dem Kratzen am Kinn beim packenden 3:3 gegen Spanien steht Ronaldo vor der nächsten Herausforderung. Auf ein Last-Minute-Eigentor der Nordafrikaner wie bei deren 0:1-Auftaktniederlage gegen den Iran wollen sich die Portugiesen dabei jedenfalls nicht verlassen. dpa