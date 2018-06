Ronaldo zahlt Millionen

Anzeige

Madrid/Sotschi.Fußballstar Cristiano Ronaldo hat seine Steuerprobleme mit der spanischen Justiz weitgehend geklärt. Der 33 Jahre alte Portugiese ist bereit, insgesamt 18,8 Millionen Euro an Nachzahlungen, Geldstrafe und Zinsen an den Fiskus zu leisten und eine Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung zu akzeptieren. Entsprechende Berichte der Zeitung „El Mundo“ und anderer spanischer Medien seien korrekt, erklärte das Umfeld des Profis der Deutschen Presse-Agentur in Madrid auf Anfrage. Das Abkommen sei erzielt, aber noch nicht unterschrieben worden, heißt es.

Die zuständige Staatsanwaltschaft wirft Ronaldo vor, über Briefkastenfirmen mehrere Millionen Euro Steuern am spanischen Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Es geht speziell um Einnahmen aus Bildrechten, die der Profi von Real Madrid zwischen 2011 und 2014 hinterzogen haben soll. dpa