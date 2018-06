Russland stolz auf seine „Prachtkerle“

Anzeige

Moskau.Voller Stolz griff Präsident Wladimir Putin nach dem kaum für möglich gehaltenen WM-Traumstart der Sbornaja zum Telefon und erreichte den verdutzten Trainer Stanislaw Tschertschessow mitten in der Pressekonferenz. „Der Präsident hat mir seinen Dank ausgedrückt. Wir sollen so weiterspielen und ich soll dem Team Glückwünsche ausrichten“, berichtete der russische Coach von der kurzen Unterredung mit dem Kremlchef. Putin war wie die russischen Fans im Luschniki-Stadion völlig euphorisiert von dem 5:0 (2:0)-Auftaktsieg des Gastgebers gegen ein schwaches Saudi-Arabien, dem höchsten Sieg in einem WM-Auftaktspiel seit 1934.

So war der Startschuss am Donnerstag zu einer riesengroßen Fußball-Party erfolgt. Zum Hit „Don’t stop the Feeling“ tanzten die Anhänger mit einer Mischung aus Überschwang und Verblüffung auf den Rängen. Damit hätte im Riesenreich niemand gerechnet. Der fußballerisch so limitierte Gastgeber, der laut Weltrangliste der schlechteste WM-Teilnehmer ist, feierte ausgerechnet im Eröffnungsspiel den ersten Sieg seit 240 Tagen. „Gut sein, ist eine Sache. Gut zur richtigen Zeit zu sein, darauf kommt es an“, sagte Tschertschessow fast schon triumphierend, nachdem er in den letzten Wochen und Monaten harsch kritisiert, ja geradezu verspottet worden war.

„Ich habe niemals davon geträumt. Ich bin so happy“, ergänzte Doppeltorschütze Denis Tscheryschew, der erst nach der Verletzung von Routinier Alan Dsagojew ins Spiel gekommen war. Die Spieler genossen die große Bühne in vollen Zügen und gingen bei „Rossija, Rossija“-Rufen auf die Ehrenrunde.