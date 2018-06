Salut aus Moskau

Anzeige

Als ein tragfähiger Titel für diese tägliche Kolumne aus dem WM-Gastgeberland gefunden werden musste, war das alles wirklich nicht absehbar. „Ost-Blog“ tauften wir dieses Tagebuch – ehrlicherweise ein wortwitziger Geistesblitz meines alten Freundes Bö aus Berlin – und flogen frohen Mutes nach Moskau, um die alten Klischees von Russland hinter uns zu lassen.

Wir landeten auf dem Flughafen Wnukovo, beobachteten interessiert die vorfreudige und gleichzeitig slawisch reservierte Begeisterung der Russen über die Ankunft des in der gleichen Maschine sitzenden Teams des Weltmeisters, und wurden nach einer erstaunlich komplikationslosen Einreise per halbstündigem Bustransfer in unsere nah gelegene Unterkunft gebracht. Das Hotel Salut im Südwesten Moskaus wird nun unsere Heimat für die kommenden Wochen sein – ein 21-stöckiger Zweckbau, direkt an einer vielbefahrenen Stadtautobahn, die nach allgemeinen Schätzungen insgesamt zwölf Fahrspuren aufweist. Im PR-Sprech nennt man das wohl „verkehrsgünstig gelegen“.

Wir wollen hier nicht gleich am ersten Tag klagen und uns dem Vorwurf aussetzen, wir wüssten das große Privileg, einer Fußball-Weltmeisterschaft als Berichterstatter beizuwohnen, nicht wertzuschätzen. Aber statt des bestellten russischen Koteletts brachte die Bedienung beim Abendessen im Hotel-Restaurant zwei grundsätzlich undefinierbare Fleischklöpse mit trockenem Reis, der Kollege aus München bekam trotz prallgefüllten Regals den erhofften Probierwodka verwehrt. „Wir haben dafür keine Lizenz“, übersetzte die Deutsch-Russisch-App. Und bei der „Aussicht“ aus den Zimmern für die deutschen Journalisten gibt es lediglich die Wahl zwischen Autobahn und Plattenbau. Also entweder laut hässlich oder leise hässlich.