„Schande für deutschen Fußball“

Moskau.Der Präsident des Weltfußball-Verbandes Fifa, Gianni Infantino, hat das Vorrunden-Aus für Titelverteidiger Deutschland bei der WM in Russland mit einem Lächeln kommentiert. „So ist Fußball“, sagte der Chef des Weltverbands gestern mit erhobenem Daumen an der Seite von Wladimir Putin im Fußball-Park auf dem Roten Park von Moskau. Weiter äußerte sich der Fifa-Präsident nicht.

Der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat den Deutschen Fußball-Bund zu einer deutlichen Reaktion nach dem Aus bei der WM aufgefordert. „Es muss sich was ändern, weil diese Vorstellung in Russland war einer deutschen Nationalmannschaft nicht würdig“, sagte Matthäus in Moskau. „Das war eine echte Schande für den deutschen Fußball.“

Der deutsche Fußball-Weltmeister von 1990 in Italien, Guido Buchwald, sieht trotz des Scheiterns der Deutschen keinen Grund für einen Wechsel des Bundestrainers. Joachim Löw habe „in zwölf Jahren einen hervorragenden Job gemacht. Bei aller Enttäuschung muss man jetzt in Ruhe analysieren, dann sollte es mit ihm weitergehen“, sagte der 57-Jährige früherere Profi des VfB Stuttgart dem „Kicker“. Als Grund für das erstmalige Ausscheiden einer DFB-Auswahl in der WM-Gruppenphase nannte Buchwald mangelnden Teamgeist und mentale Schwächen.