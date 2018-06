Schmackhafte Tomaten

Anzeige

Scherze über die Nichtteilnahme der Fußball-Größen Italien und Niederlande sind inzwischen ausgelutscht und hatten sich nach der deutschen Auftaktniederlage gegen Mexiko regelrecht verboten. Nun drohte das orangefarbene Imperium bittersüß zurückzuschlagen. Und damit sei keine Blechlawine auf hiesigen Autobahnen oder eine Überschwemmung von geschmacksarmen Tomaten auf deutschen Märkten gemeint.

Nein, just am Tag des so wichtigen und existenziellen Gruppenspiels gegen Schweden hatte unser guter niederländischer Freund Harry zu seinem 50. Geburtstag in die Nähe von Amsterdam eingeladen. Nun erwartete mich derselbe Hohn und Spott, den wir monatelang und tonnenweise über unsere westliche Nachbarn ergossen hatten – in voller Wucht an nur einem Abend.

Allein unter gefühlt hundert Holländern sah ich bereits beim Blick in deren orangegefärbten Pupillen die bereitgelegte Vor- und Schadenfreude plus Genugtuung über ein deutsches Ausscheiden. Für den Fall der Fälle hatte ich mir schon Formulierungen wie „Wann war noch mal das nächste WM-Spiel der Holländer? Und war das gegen Italien oder El Salvador?“ oder „Ich interessiere mich gar nicht für Fußball, sondern für Unterwasserpolo“ zurecht gelegt.