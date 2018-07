Sixpack-Show nur in der Kabine

Anzeige

Heutzutage hängen sich die Stars die eigenen Trikots oder die von prominenten Gegenspielern gerne gerahmt an die Wand. Dem irischen Idol Roy Keane, dafür bekannt, weder seine robuste Spielweise würde das jedoch nicht einfallen: „Ich kann mich nicht erinnern, jemals das Trikot getauscht zu haben. Für einen Routinier wie mich finde ich das lächerlich.“

Für einen wie Cristiano Ronaldo ist es hingegen die perfekte Gelegenheit, der ganzen Welt seinen Waschbrettbauch zu zeigen. Gerade deshalb hatte der Weltverband 1998 den Trikotwechsel in aller Öffentlichkeit verboten. „Die FIFA hat, 94 Jahre nach ihrer Gründung in Paris, ihr Schamgefühl entdeckt“, spottete damals die „Berliner Zeitung“. Begründung: Man müsse auch an die Frauen der arabischen Welt denken. Später wurde das Dekret wieder aufgehoben. Einige Clubs untersagen es ihren Spielern aber heutzutage, die Kleidung herzugeben. Dabei sieht man in den Bundesliga-Stadien immer wieder Kinder, die Plakate mit Trikotwünschen hochhalten.

Mehrere Trikots dabei

Und warum nun sieht man keinen Trikottausch mehr? Der findet in den Kabinengängen statt. In der Regel haben die Spieler mehrere Trikots dabei und müssen nicht das verschwitzte und müffelnde Original übergeben. Viele wollen zudem ihr eigenes als Erinnerung behalten. Kroatiens Ante Rebic hatte allerdings nach dem 3:0 gegen Argentinien auf den Tausch mit Messi verzichtet. Der Bundesligaprofi begründete dies damit, dass er sich über mangelndes Fairplay geärgert habe. „Ich hatte geplant, das Shirt von Messi zu besorgen – für einen guten Freund. Aber die Argentinier haben einen solch schlechten Eindruck hinterlassen, dass ich nicht mehr wollte“, sagte Rebic in einem Interview mit goal.hr. dpa

