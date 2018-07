Sogar Prinz William gratuliert

Anzeige

Moskau.Die Three Lions um ihren WM-Superstar Harry Kane schrieben ein Kapitel Fußball-Historie und erlösten sich auch dank der Akribie ihres Nationaltrainers Gareth Southgate von einem 22 Jahre lang quälenden Fluch. Nach insgesamt zehn Schüssen vom Punkt in der Achtelfinal-Zitterpartie gegen Kolumbien können Hoffnungsträger Kane, seine Teamkollegen und eine ganze Nation nun vom ersten WM-Titel seit 1966 träumen. Auf dem Gipfel sind die Engländer noch nicht, über Nacht reifte aber zum Beispiel der gefeierte Torwart Jordan Pickford der Zeitung „The Times“ zufolge gar zum „Retter unserer Welt“ heran.

Klingt wie Satire

Der zweite Sieg im achten Anlauf Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr chronisches Elfmeter-Trauma zumindest vorerst überwunden. Im achten Anlauf bei einem großen Turnier feierten die Three Lions im WM-Achtelfinale gegen Kolumbien ihren erst zweiten Sieg im Elfmeterschießen. Bei einer Weltmeisterschaft gelang nach zuvor drei Niederlagen in Duellen vom Punkt der erste Erfolg überhaupt. Damit hat England gemeinsam mit Spanien und Italien (1:3) die jeweils schlechteste WM-Quote. Die besten Bilanzen weisen Deutschland (4:0) und Argentinien (4:1) auf. Alle Elfmeterschießen der Engländer bei großen Turnieren ergeben folgendes Bild: WM 2018 Achtelfinale Kolumbien: 4:3 . – EM 2012 Viertelfinale Italien: 2:4. – WM 2006 Viertelfinale Portugal: 1:3. – EM 2004 Viertelfinale Portugal: 5:6. – WM 1998 Achtelfinale Argentinien: 3:4. – EM 1996 Halbfinale Deutschland: 5:6. – EM 1996 Viertelfinale Spanien: 4:2. – WM 1990 Halbfinale Deutschland: 3:4.

England hat ein Elfmeterschießen gewonnen. Was wie Satire und so paradox klingt, wurde beim 4:3 im WM-Achtelfinale tatsächlich wahr. „Das ist eine große Nacht für England, die Jungs sind fantastisch“, sagte Kane.

Video Sport England kann Elfmeter: 'Ich kann es nicht glauben!' England gewinnt erstmals bei einer Weltmeisterschaft ein Elfmeterschießen. Ein historisches Ereignis, an das die englischen Fans nicht geglaubt hatten. Umso ausgelassener war der Jubel über die WM-Premiere. England gewinnt erstmals bei einer Weltmeisterschaft ein Elfmeterschießen. Ein historisches Ereignis, an das die englischen Fans nicht geglaubt hatten. Umso ausgelassener war der Jubel über die WM-Premiere.

Für den Weltklassemann von Tottenham Hotspur ist klar: „Elfmeter verraten viel über die Mentalität.“ Und diese zeigten nach fünf bitteren Strafstoß-Knockouts am Stück endlich mal die Three Lions. „Ich hatte den vollen Glauben in unsere Schützen und in unseren Torwart“, versicherte Southgate. Das Mutterland des Fußballs feiert: „Fuck me, I am crying. Yes yes yes“, jubelte Englands Legende Gary Lineker via Twitter. Ein Gefühlsausbruch, der keiner Übersetzung bedarf.