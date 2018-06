Spannende Stürmerjagd

Anzeige

Moskau.Sadio Mané (Bild) hat das, was Robert Lewandowski wohl gerne hätte: ein Angebot von Real Madrid. Das wollen zumindest diverse Medien in Frankreich und Spanien erfahren haben. Wie auch immer die Personalplanungen des Champions-League-Siegers am Ende verlaufen, bei der Fußball-WM werden die Königlichen sicher genau hinschauen. Da trifft es sich ganz gut, dass die beiden Weltklasse-Torjäger im WM-Gruppenspiel zwischen Senegal und Polen heute in Moskau (17 Uhr/ZDF) aufeinandertreffen.

In den vergangenen Jahren verging keine Transferperiode, in der Lewandowski nicht bei Real gehandelt worden war. Zuletzt soll das Interesse aber abgekühlt sein, wohl auch wegen der bescheidenen Auftritte des Stürmers im Champions-League-Halbfinale des FC Bayern München gegen Real. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge will weiterhin jede Wette eingehen, dass Lewandowski in der nächsten Saison in München spielt.

Wie die Wetten in Sachen Mané aussehen, ist womöglich auch eine Frage des Geldes. Abgeneigt scheint der Senegalese nicht zu sein. „Ich bin glücklich beim FC Liverpool“, sagt der pfeilschnelle Angreifer und schiebt hinterher: „Im Fußball weiß man nie, was passiert. Ich möchte Trophäen gewinnen, vor allem die Champions League.“ Ein Treuebekenntnis hört sich anders an.