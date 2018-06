Spione, Hacker, Wanzen, Versteckspiel

Anzeige

Moskau.Verwirrspiel für den Gegner, Anti-Spionage-Software auf dem Handy und streng bewachte Trainingseinheiten: Viele Teams nutzen bei der WM alle denkbaren Tricks und Kniffe, um es ihren Gegnern in der Vorbereitung auf die Partie so schwer wie möglich zu machen. Während geheime Übungseinheiten und die Abschottung gegen Fans und Medien für die meisten Mannschaften längst zum Standard gehören, zeigte sich Deutschlands Gruppengegner Südkorea besonders einfallsreich: Mit wechselnden Rückennummern der Spieler sorgte das Team in der Vorbereitung für Aufsehen.

Die Schweden wiederum beobachteten eine geheime Übungsseinheit ihres asiatischen Kontrahenten in der Vorbereitung. „Er hat von einer Trainingseinheit gehört. Er hat nicht verstanden, dass es eine geschlossene Sitzung war“, sagte Schwedens Coach Janne Andersson über die Aktion seines Scouts im Trainingscamp der Koreaner.

Besonders abgeschottet bereiten sich die Engländer in ihrem Quartier in Repino vor. Das Teamhotel liegt mitten im Wald und ist von einem hohen Zaun umgeben. Bewaffnete Soldaten bewachen das Gelände.