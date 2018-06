Stielike noch verärgert

Anzeige

Tianjin.Südkoreas ehemaliger Nationaltrainer Uli Stielike ist ein Jahr nach seinem Rauswurf bei Deutschlands letztem WM-Vorrundengegner immer noch verärgert. Er habe mit niemandem aus dem Verband mehr Kontakt, sagte der Vizeweltmeister von 1982 der „Bild am Sonntag“: „Alle, mit denen ich zu tun hatte, sind entweder geschasst oder in andere Abteilungen versetzt worden. In Korea macht man gerne Tabula rasa – an den falschen Enden.“

Stielike verwies darauf, dass er der 13 der 15 Qualifikations-Punkte mit den Koreanern geholt habe. „Ich war zwei Jahre und neun Monate dort – und damit der dienstälteste Trainer der letzten 50 Jahre! Das spricht doch Bände, wie nervös man dort ist“, erklärte der Ketscher: „In Korea muss sofort, wenn etwas nicht wie gewünscht läuft, ein Schuldiger präsentiert werden. Das ist kulturell so verankert. Im Fußball trifft es dann immer den Trainer.“

Vor der Partie am Mittwoch haben die Asiaten noch geringe Chancen aufs Weiterkommen, doch Stielike erachtet sie als chancenlos. „Für mich bleibt Deutschland der Favorit“, sagte der 63-Jährige. Auf die Frage, wem er die Daumen drücke, antwortete er: „Auch das braucht Korea dringender. Aber ich befürchte, das wird wenig helfen.“ Stielike ist derzeit Trainer des chinesischen Erstligisten Tianjin Teda. dpa