Streit um Völkerverständigung

Moskau.Abends wird die Moskauer Einkaufsstraße Nikolskaja zu einer brodelnden Partymeile. Tausende Fußballfans aus aller Welt drängen sich während der Weltmeisterschaft an Kneipen und Boutiquen vorbei, trinken Bier und Wodka – mittendrin auch junge Russen und Russinnen, die mit den ausländischen Fans feiern. Doch was einige russische Männer zur Weißglut treibt: Die eine oder andere Russin verbrüdert sich mit einem der internationalen Besucher oder bandelt gar mit ihm an.

In den sozialen Netzwerken hetzen Wütende gegen „Nutten, die dem Land Schande bereiten“. Wegen Fotos, die sie mit ausländischen Fans im Arm zeigen oder beim harmlosen Küsschen auf die Wange werden Frauen im Netz beleidigt und bloßgestellt. Es gibt sogar Videoclips, die zeigen, wie Russinnen in Begleitung ausländischer Fans attackiert werden.

Die Diskussion hat auch die Presse erreicht: Die Boulevardzeitung „Moskowski Komsomolez“ veröffentlichte einen Text des Schriftstellers Platon Bessedin – Überschrift: „Zeit der Nutten“. „Wir haben eine Generation von Nutten groß gezogen, die bereit sind, bei den ersten ausländischen Tönen die Beine breit zu machen“, schimpft der Autor. Er sieht einen allgemeinen Verfall der moralischen Werte im Land seit dem Ende der Sowjetunion. „Der Westen ist schlecht und böse – aber man muss ihn nachmachen“, beurteilt Bessedin die Gefühlslage.