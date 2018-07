Tabarez – der Dirigent mit der Krücke

Anzeige

Nischni Nowgorod.Beim Jubeln ist Oscar Tabarez immer der Letzte. Dabei würde Uruguays Trainer-Oldie seinen Emotionen bei der bisher so erfolgreichen WM nur zu gerne freien Lauf lassen. Doch eine chronische Nervenkrankheit zwingt den 71 Jahre alten Maestro, der sich bei jedem öffentlichen Auftritt auf eine Krücke stützen muss, zur Zurückhaltung.

Über seine gesundheitlichen Probleme – Tabarez leidet am Guillain-Barré-Syndrom, das eine Muskelschwäche auslöst – redet der Coach nicht. Genauso wenig wie über seine Verdienste. Das tun dafür andere. „Er ist der Vater des Erfolgs und für die gesamte Entwicklung der Nationalmannschaft verantwortlich“, sagt Stürmerstar Edinson Cavani über Tabarez.

Der ist nicht nur der älteste Fußball-Lehrer im Turnier, sondern auch der erfahrenste. In seiner insgesamt 14-jährigen Amtszeit hat er die Celeste bisher in 184 Länderspielen betreut – Rekord. Und das 185. an diesem Freitag im WM-Viertelfinale gegen Vize-Europameister Frankreich soll nicht das letzte in Russland sein. „Wir sind hier, um sieben Spiele zu spielen“, sagt Tabarez. Soll heißen: Der Champion von 1930 und 1950 will ins Finale.