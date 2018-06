Tormaschine Ronaldo

Anzeige

Moskau.Portugals Trainer Fernando Santos fand für Tormaschine Cristiano Ronaldo einen ungewöhnlichen Vergleich. „Cristiano ist wie ein Portwein“, sagte er, nachdem der Superstar sein Team zum am Ende glücklichen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Marokko geköpft hatte. „Er weiß seine Fähigkeiten zu verfeinern und in bester Weise zu altern.“ Der 33 Jahre alte Weltfußballer glänzte beim zweiten WM-Gruppenspiel gegen die schon ausgeschiedenen Nordafrikaner zwar nicht wie zuvor beim spektakulären 3:3 gegen Spanien, den Unterschied machte Ronaldo jedoch erneut aus.

Sein Team kann mit nun vier Punkten den Einzug ins Achtelfinale aus eigener Kraft klarmachen, Ronaldo selbst ist auf einem guten Weg, zum Hauptdarsteller der WM zu werden. Fünf Tage nach seinem Dreierpack brachte er den Europameister im Moskauer Luschniki-Stadion in der vierten Minute früh in Führung. „Ich bin sehr glücklich. Das Wichtigste war, dass wir das Spiel gewonnen haben“, kommentierte der Superstar die Partie knapp. Viel mehr sagte er nicht. Anders als üblich waren bei der Pressekonferenz des „Man of the Match“ keine Fragen von Journalisten zugelassen.

Coach Santos war da ein wenig gesprächiger. Auf die Frage, warum Ronaldo so gut sei, antwortete er lächelnd: „Er hat einen guten Trainer.“ Der Scherz konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Santos insgesamt nicht zufrieden war. „Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben und viele Bälle einfach hergeschenkt“, klagte der 63-Jährige.