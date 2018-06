Anzeige

Abdul konnte uns nicht finden. Er heißt auf Russisch eigentlich anders, aber Kyrillisch verstehen weder wir noch unser Redaktionssystem. Die Tücken der uns Mitteleuropäern unlesbar erscheinenden Sprache des WM-Gastgeberlands sind uns seit der Ankunft in Moskau nicht nur einmal buchstäblich vor Augen geführt worden. In Verbindung mit oft fehlenden Englischkenntnissen der Einheimischen eine Hürde, die es erst einmal zu überwinden gilt.

Jeder weiß, dass der Transport von A nach B auf Reisen zu den absolut elementaren Dingen gehört. Und da kommt wieder Abdul ins Spiel. Er fährt in Moskau für Uber, das ist ein an das Smartphone gekoppelter Vermittler von preiswerten Privattaxis. Abdul sollte uns am Moskauer Luschniki-Stadion abholen, verzweifelte aber an etlichen Straßensperren rund um die Arena. Erst nach über einer halben Stunde Suche und etlichen Komplikationen fanden Abdul und wir endlich zusammen. Er ist sonst sicher ein sehr entspannter Typ, wiederholte aber in unserer Anwesenheit immer wieder leise in sich hineinfluchend auf Russisch einen Satz, den die Handy-App als „Ich hasse mein Navigationsgerät“ übersetzte.

Die Angst vor dem Taxitarif

Transportprobleme prägen ohnehin unseren bisherigen Aufenthalt im WM-Land. Entweder streikt der Handy-Empfang und macht es uns unmöglich, einen Uber-Fahrer für die knapp halbstündige Fahrt vom Hotel ins Quartier der deutschen Mannschaft in Watutinki und zurück zu bestellen. Oder die Navigationssoftware des Uber-Fahrers selbst spinnt und er hält weit entfernt vom vereinbarten Treffpunkt. Und die regulären Moskauer Taxis besteigt man stets mit der Furcht, am Ende gleich das Sechsfache des üblichen Tarifs berechnet zu bekommen – mit WM-Aufschlag ist dieser Wucher nicht mehr zu rechtfertigen. Das ist jedoch noch nichts gegen den Apotheken-Preis eines kleinen Mietwagens, für den die gängigen Portale zu WM-Zeiten in Russland 3000 Euro und mehr aufrufen. Wir wollten den Wagen doch nicht kaufen, sondern nur ausleihen!