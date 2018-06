Traum platzt kurz vor dem Ende

Anzeige

St. Petersburg.Für Gernot Rohr war es wie ein schöner Traum. Erstmals nahm der gebürtige Mannheimer, der am heutigen 28. Juni seinen 65. Geburtstag feiert, an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil: als Trainer der nigerianischen Nationalmannschaft – der Super Eagles. Der Deutsch-Franzose stand mit seinem Team am Dienstagabend kurz vor dem Einzug ins Achtefinale, ehe Marcos Rojo mit seinem Tor zum 2:1 für Argentinien vier Minuten vor Ende der Partie Nigerias Traum jäh platzen ließ.

„Natürlich sind wir sehr enttäuscht“, sagte der Mann, der seit mehr als 40 Jahren in Lége-Cap-Ferret an der französischen Atlantikküste lebt, nach der Niederlage im Gespräch mit dieser Zeitung. Seine Mannschaft hätte ihm gerne den Einzug in die nächste Runde zum Geburtstag geschenkt. Gernot Rohr: „Wir haben in der zweiten Halbzeit gut gekämpft und gespielt. Leider hatte der Schiedsrichter nicht die Courage, auch noch einen Handelfmeter zu geben. Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen. Wir gehen erhobenen Hauptes aus dem Turnier “, sagt er ohne Groll.

Party nach der Rückkehr

Die Feier mit Frau und Kindern zu Hause – an der Bucht von Arcachon – steigt nach seiner Rückkehr. Sein älterer Bruder Rüdiger (72) war extra als Glücksbringer nach St. Petersburg geflogen, um die Daumen zu drücken. Fast hätte es geklappt. Als Spieler von Girondins Bordeaux hätte Gernot Rohr, der seit Beginn der achtziger Jahre die französische Staatsbürgerschaft besitzt, die Möglichkeit gehabt, für die Equipe Tricolore aufzulaufen. Der damalige Nationaltrainer Michel Hidalgo wollte ihn 1982 mit zur Weltmeisterschaft nach Spanien nehmen. Die internationalen Regeln aber ließen das – anders als heutzutage – nicht zu, weil er als Jugendlicher und Amateurnationalspieler bereits das DFB-Trikot getragen hatte. In seiner Funktion als Nationalcoach Nigerias muss er oft auf die Euphoriebremse treten, weil die Erwartungen bei den Menschen in dem Land mit mehr als 200 Millionen Einwohnern teilweise ins Unermessliche steigen. Sie wollten unbedingt ins Achtelfinale und dann endlich auch mal bei einer Weltmeisterschaft darüber hinauskommen.