„Traurigster Tag seit Tod meiner Mutter“

Die Kapitel der bizarr anmutenden Seifenoper: Zunächst die zeitlich unpassende Bekanntgabe der Verpflichtung Lopeteguis durch Real, gerade mal drei Tage vor dem ersten WM-Spiel Spaniens ins Russland gegen Europameister Portugal. Dann die darauf folgende Amtsenthebung des 51-Jährigen Nationaltrainers durch den Verband. Und am Donnerstagabend die Standpauke von Pérez. Der Rauswurf Lopeteguis sei „ungerecht, unverhältnismäßig und beispiellos in der Geschichte des Fußballs“ gewesen, sagte der Präsident. Er sprach von einer „absurden Reaktion“, von „falsch verstandenem Stolz“ und von Menschen, die „jede Chance nutzen, um Real Madrid in Verruf zu bringen“.

Lopetegui ließ anschließend nur gut 24 Stunden nach dem Rauswurf den Tränen ungeniert freien Lauf. „Gestern war für mich der traurigste Tag seit dem Tod meiner Mutter“, sagte der frühere Real-Torhüter im Madrider Estadio Santiago Bernabéu schluchzend. Er habe sich nichts vorzuwerfen. Er sei davon überzeugt, dass er professionell und loyal sowie „absolut ehrlich und transparent“ gehandelt habe.

Jordi Évole, einer der angesehensten und beliebtesten TV-Journalisten Spaniens, schimpfte, Real Madrid habe die „Selección“ regelrecht sabotiert. Pérez rief die Madridistas auf, den Feinden des Clubs die Stirn zu bieten. Der neue Verbandsboss Rubiales, der Sportdirektor Fernando Hierro zu Lopeteguis Nachfolger machte, antwortete Pérez vorerst nicht. Nach Medienberichten hat das Chaos auch im Kader um Kapitän Sergio Ramos und Spielmacher Andrés Iniesta Zoff und Zwietracht ausgelöst. Die Real-Spieler – wie etwa Ramos, Isco und Marco Asensio – hätten Lopeteguis und Pérez“ Aktionen unterstützt, andere – darunter Iniesta – diese derweil scharf kritisiert.

Einige Beobachter nehmen es derweil mit Humor. „El Mundo“ schrieb von einer „Bud-Spencer-Actionkomödie“.

