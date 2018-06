"Trinkwasser künftig ein Kunstgenuss"

Anzeige

Trinkwasserherstellung per Umkehrosmose bedeutet immer häufiger Kapitulation vor dem Nitratproblem: Da wird an den Symptomen kuriert, die Ursache leider vernachlässigt. Der angekündigte Nitratwert von 10 bis 15 mg/l wird daher in den kommenden Jahren weiterhinRichtung Grenzwert 50 mg/l klettern. Und dann ?

Das Membranspülwasser - bis zu 200 Kubikmeter täglich - wird in die Erf eingeleitet: Mit der fünffachen Menge an Inhaltsstoffen zuzüglich der chemischen Mittel wie Antiscalants zum Offenhalten der Poren.

Wird Meerwasser entsalzt, dafür wird die Umkehrosmose hauptsächlich eingesetzt, wird das Konzentrat ins Meer eingeleitet. Nun aber wird dieses Verfahren zunehmend auch in landwirtschaftlich geprägten Gegenden angewendet. Dafür wurden biologisch abbaubare, sogenannte "grüne Antiscalants," entwickelt. Nachteil: Ein neues Problemnamens "Biofouling", eine mikrobiologische Schleimbildung auf den Membranen. Dies zu verhindern, da besteht laut TZW-Information von Dr. Uwe Müller allerdings noch Forschungsbedarf.

Wir begeben uns in die Abhängigkeit einer technisch komplexen Anlage. Herr Fouquet beruhigte jedoch schon im Juli 2009: "Im Notfall können wir uns jederzeit an die Bodenseewasserversorgung anschließen lassen". Liegt schon die Rohrleitung ? Mancher Besucher der Gemeinderatsitzung am 22. Oktober hätte noch Fragen an die Herren Faulhaber und Dr. Uwe Müller gestellt. Aber diese Herren gingen sofort nach der sehr interessanten Präsentation und lange vor der Bürgerfrageviertelstunde. So waren Fragestellungen nicht mehr möglich, vielleicht auch nicht erwünscht.

Es wurde von Anfang an versäumt, dieses Projekt einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Die Verwaltung kann noch etwas gutmachen indem sie diese informative Power-Point-Präsentation über die Gemeinde-Homepage veröffentlicht.

Bei diesem Projekt ging und geht es um unser Lebensmittel Nummer 1. Alle Hardheimer Bürger haben ein Recht zu erfahren, welche Wässer in welcher Menge und Qualität eingespeist werden und was genau aus den Wasserhähnen rauskommen wird; Es reicht nicht, alleine die mikrobiologischen Daten des neuen Wassers zu präsentieren. Schließlich bezahlen wir noch Jahrzehnte für die letztendlich sieben Millionen Euro teure Investition. Und die erfreulichen Zuschüsse stammen, nicht zu vergessen, auch von uns Steuerzahlern.

Auf der Jagd nach diesen Zuschüssen verliert so manche Kommune das "Wohl das Bürgers" aus den Augen, wie man an diesem Beispiel in aller Deutlichkeit sieht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.11.2012