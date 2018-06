Trotz Nigerias Niederlage will Rohr fröhlich bleiben

Anzeige

Kaliningrad.Von seiner ausgesprochen unglücklichen WM-Premiere wollte sich Gernot Rohr das Lachen nicht verderben lassen. „Wir werden weiter fröhlich bleiben“, versprach der neben Bundestrainer Joachim Löw einzige deutsche Trainer bei dieser Fußball-WM nach dem 0:2 (0:1) mit Nigeria gegen Kroatien.

Die Chancen auf ein Weiterkommen sind schon jetzt sehr gering. Gegen Vize-Weltmeister Argentinien und den aufmüpfigen WM-Neuling Island brauchen die Afrikaner wohl zwei Siege. Doch Rohr traut dies dem jüngsten Team im Teilnehmerfeld zu. „Nichts ist verloren. Alles ist in unserer Hand“, sagte der gebürtige Mannheimer nach seinem ersten WM-Spiel bei der vierten Station als Nationaltrainer in Afrika.

Doch mangelndes Zutrauen und mangelnde Gegenwehr waren für den gebürtigen Berliner Leon Balogun die Hauptgründe für die Niederlage. „Dass wir ihnen den Ball überlassen haben, war okay. Was gefehlt hat, waren Nadelstiche, wie wir sie in Mainz immer wieder gesetzt haben“, sagte der Abwehrspieler, der die Rheinhessen in Richtung Brighton and Hove Albion verlässt.