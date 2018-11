Unerwartete Kombination

Tristan Brandt leitet die Engelhorn-Restaurants in Mannheim. © ham

Gurke vereint mit Limette oder Rote Bete zusammen mit Banane und Sesam – beim foodpairing (also der „Paarung“ von Essen) kombinieren Köche Zutaten, die auf den ersten Blick nicht zusammen passen. Insbesondere im Dessertbereich, aber auch bei Vor- oder Hauptspeisen werden herzhafte und süße Aromen kombiniert, sagt Sternekoch Tristan Brandt, der die Engelhorn-Restaurants in Mannheim leitet. Rote Bete eigne sich gut zum Kombinieren, da sie süß und herzhaft zubereitet werden kann. „Gurke ist passend für Desserts. Auch rote Paprika, da sie von Natur aus süß ist.“ Dazu schmeckt Brandt zufolge gut Himbeeren. Eine Nachspeise von ihm beinhaltet Rote Bete, Banane, Sesam und Koriander. „Das ist eine spannende Kombination“, sagt der Koch.

Auch für warme Gerichte eignen sich herzhaft-süße Kombinationen: Zu Wildgerichten wie Rehrücken passe Rote Bete und Mispeln, da das Fruchtige gut mit dem feinen Fleischgeschmack harmoniere.

Balance schaffen

„Süße Sachen wurden schon früher in herzhafte Gerichte eingebaut“, erinnert sich Brandt. „Seit zwei Jahren gibt es das verstärkt, weil es wegen der Harmonie gut ankommt“, erklärt der Koch den Trend. Es sei wichtig, bei Gerichten eine Balance zu schaffen und Variationen zu kreieren. Deswegen kämen die Kombinationen so gut an. „Wenn der Geschmack nur einseitig ist, ist das langweilig.“ Dem Sternekoch zufolge solle man versuchen, alle Geschmacksknospen anzusprechen. Produkte oder Gerichte, die man jahrelang kennt, würden irgendwann langweilig. „Die Leute wollen die Herausforderung und etwas anderes, als sie es kennen“, sagt Brandt, deswegen werde beispielsweise Schokolade mit Chili ergänzt.

Auch die Kombination von sauren Aromen sei wichtig, erklärt Brandt. „Säure ist bekömmlich und nicht so schwer. So schaffe man auch den letzten Gang. Eine säuerliche Komponente wie von Zitrusfrüchten würde ein Gericht auflockern. Mit der Textur oder Konsistenz und der Temperatur könne auch gespielt werden, sagt Brandt. Kombinationen aus Gel, Kompott, Eis und festen Früchten mache ein Gericht spannend. Zum selbst ausprobieren empfiehlt der Koch ein Ananas-Mango Chutney, das gut zu Garnelen passt. ham

