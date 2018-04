Unfall mit Elefanten empört spanische Tierschützer

Anzeige

Albacete.Bei einem Unfall in Albacete im Südosten Spaniens sind ein Elefant getötet und zwei verletzt worden. Nach Angaben der Verkehrsbehörden kippte ein Transporter mit fünf Elefanten bei einem Überholmanöver aus bislang ungeklärter Ursache auf der Autobahn 30 um. Rettungskräfte hoben einen verletzten Elefanten mit Hilfe eines Krans in einen Container. Der Tod des Zirkuselefanten hat indes in Spanien Empörung ausgelöst. „Was muss alles noch passieren, damit man endlich die Ausbeutung von Tieren in den Zirkussen verbietet?“, schrieb die Tierschutzpartei PACMA auf Twitter. Der Sprecher des spanischen Zirkus-Verbandes „Circos Reunidos“, Ignacio Pedrera, wies die Vorwürfe der Tierschützer derweil zurück. Die Tiere würden in Zirkussen gut behandelt, versicherte Pedrera. dpa