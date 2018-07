Uruguay bangt um Torjäger Cavani

Anzeige

Sotschi.Tief in der Nacht zu Sonntag humpelte Uruguays verletzter Fußball-Held Edinson Cavani ins Mannschaftshotel in Sotschi. Für einen Moment vergaß er beim begeisternden Empfang durch hunderte Fans die Schmerzen. „Edi, Edi, Edi!“, brüllten die vom Viertelfinaleinzug euphorisierten Anhänger immer wieder den Namen des Matchwinners beim 2:1 (1:0)-Sieg der Himmelblauen im WM-Achtelfinale über Europameister Portugal. Cavani winkte lächelnd in die jubelnde Menge, dann verschwand der Doppeltorschütze auf seinem Zimmer.

Wade, Knie, Schienbein schmerzen

„Ich bin unendlich glücklich und zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Das ist wirklich toll. Es ist unglaublich beeindruckend und es rührt mich zutiefst, was hier passiert ist. Das haut mich um“, gab Cavani zu. „Aber jetzt geht es weiter. Wir sehen, dass das Ganze jetzt läuft und müssen diesen Traum weiterleben. “

Video Überregional Montevideo jubelt: Cavani schießt Uruguay ins Viertelfinale Die Uruguayer feiern den 2:1-Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Portugal im Achtelfinale der WM und können sich auf das Viertelfinale gegen Frankreich freuen. In Portugal sorgt das unerwartete WM-Aus hingegen für Trauer. Die Uruguayer feiern den 2:1-Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Portugal im Achtelfinale der WM und können sich auf das Viertelfinale gegen Frankreich freuen. In Portugal sorgt das unerwartete WM-Aus hingegen für Trauer.

Ob der Topstürmer vom französischen Meister Paris Saint-Germain im Viertelfinale gegen Vize-Europameister Frankreich (Freitag, 16 Uhr) um seinen Vereinskollegen Kylian Mbappé dabei mithelfen kann, ist jedoch fraglich. Direkt nach dem Duell mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo, das Cavani klar für sich entschied, begann nämlich das große Bangen um den 31-Jährigen.