Uruguay lässt auch Russland jubeln

Rostow am Don.Erst schoss Luis Suárez Uruguay in seinem 100. Länderspiel vorzeitig ins WM-Achtelfinale, dann lüftete El Pistolero ein süßes Geheimnis. Mit seinem bereits 52. Treffer sicherte der Starstürmer vom FC Barcelona den Himmelblauen gestern in Rostow am Don ein mühevolles 1:0 (1:0) gegen Saudi-Arabien, durch das die Südamerikaner wie WM-Gastgeber Russland mit jeweils sechs Punkten schon vor dem direkten Duell um den Gruppensieg das Ticket für die K.o.-Runde sicher haben. Nach dem erlösenden Treffer in der 22. Minute deutete Suárez im Überschwang der Gefühle vor 42 678 Zuschauern gestenreich an, dass er demnächst zum dritten Mal Vater wird.

„Das war prima. Wir wollten gewinnen und weiterkommen, mehr nicht. Unser Ziel ist es, möglich weit zu kommen. Wir tun alles dafür, dass es gelingt“, sagte der Siegtorschütze. Saudi-Arabiens Trainer Juan Antonio Pizzi war zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Wir waren eigentlich auf Augenhöhe. Nach dem schlechten Auftaktspiel haben wir uns ein bisschen besser präsentiert.“

Eine zähe Angelegenheit

Uruguays Coach Oscar Tabarez wechselte nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Ägypten auf zwei Positionen und beorderte auf den Außenpositionen Carlos Sanchez und Cristian Rodriguez in die Startelf. Damit sollten die beiden brandgefährlichen Stürmer Suárez und Edinson Cavani unterstützt und mit Vorlagen versorgt werden.