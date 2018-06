Usain Bolt für Lionel Messi

Anzeige

Paris.Jamaikas Sprint-Superstar Usain Bolt drückt bei der Fußball-WM Lionel Messi und der Albiceleste die Daumen. „Ich bin schon seit vielen Jahren Argentinien-Fan. Sie haben schon oft ihr Potenzial gezeigt. Wenn sie gut spielen, können sie das Finale erreichen und es auch gewinnen. Ich hoffe, dass sie es dieses Mal packen“, sagte der achtmalige Olympiasieger am Dienstagabend nach einem Benefizspiel zwischen dem französischen Weltmeisterteam von 1998 und einem Allstar-Team, in dem Bolt mitkickte.

Der 31-Jährige erwartet eine spannende Weltmeisterschaft in Russland. „Ich freue mich, großartige Teams zu sehen. Diese WM wird eine der besten und ausgeglichensten Weltmeisterschaften. Es wird ein sehr umkämpftes Turnier“, glaubt der elffache Weltmeister, der seine sportliche Karriere im Vorjahr beendet hatte.

Der zweimalige Fußball-Weltmeister Argentinien hatte bei der WM vor vier Jahren in Brasilien im Finale gegen Deutschland mit 0:1 verloren, in der Verlängerung gelang Mario Götze das entscheidende Tor. In Russland treffen Messi & Co. in der Gruppe D im Auftaktspiel am Samstag auf Island. Zudem spielen die Argentinier noch gegen Nigeria und Kroatien. dpa