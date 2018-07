Verhinderter Held

Anzeige

Nischni Nowgorod.Nichts hat Kasper Schmeichel (Bild) bei dieser WM so sehr genervt wie die Vergleiche mit seinem berühmten Vater. Doch an diesem Abend in Nischni Nowgorod hat der Torhüter sogar seinen großen Lehrmeister ein wenig übertroffen. Drei Elfmeter in einem Spiel zu parieren, war nicht einmal Peter Schmeichel auf der großen Bühne gelungen. Geholfen hat es aber alles nichts. „Wir haben Kasper im Stich gelassen“, räumte Dänemarks Star Christian Eriksen nach dem bitteren 2:3 im Elfmeterschießen gegen Kroatien im WM-Achtelfinale ein: „Wenn ein Torwart zwei Elfmeter hält, muss man gewinnen.“

Vorwürfe wollte der verhinderte Held aber keinem seiner Mitspieler machen. „Jeder, der aufsteht und einen Elfmeter schießt, ist ein Held. Der Druck ist sehr groß. Wir gewinnen und verlieren als Team“, sagte Schmeichel.

Krohn-Dehli und Kvist hören auf Nach dem ehemaligen Stuttgarter William Kvist hat bei Dänemark ein weiterer Routinier seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Im Anschluss an das Aus im WM-Achtelfinale gegen Kroatien sagte Michael Krohn-Dehli , dass er in Zukunft nicht mehr für das dänische Nationalteam zur Verfügung stehen werde. „Das war mein letztes Spiel mit der Nationalmannschaft. Es ist schade, dass es auf diese Weise enden musste“, sagte der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler.

hat bei Dänemark ein weiterer Routinier seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Im Anschluss an das Aus im WM-Achtelfinale gegen Kroatien sagte , dass er in Zukunft nicht mehr für das dänische Nationalteam zur Verfügung stehen werde. „Das war mein letztes Spiel mit der Nationalmannschaft. Es ist schade, dass es auf diese Weise enden musste“, sagte der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler. Auch Kvist hatte nach der Niederlage im Elfmeterschießen am Sonntag erklärt, seine Zeit im Dänemark-Team sei nun beendet. Der 33-Jährige kam bei der 2:3-Niederlage nicht zum Einsatz.

Aber der 31-Jährige war es erst, der Dänemark mit dem gehaltenen Strafstoß von Superstar Luka Modric kurz vor Ende der Verlängerung ins Elfmeterschießen gebracht hatte. Dort parierte er dann noch gegen den Ex-Hamburger Milan Badelj und Josip Pivaric, was den Vater auf der Tribüne zu Jubelsprüngen veranlasste. Er könnte nicht stolzer sein, twitterte Peter Schmeichel am Montag. Wenn all die Tränen getrocknet seien, würden die Dänen realisieren, wie gut sie es gemacht hätten. In der Heimat galt das Lob vor allem dem Keeper. „Russisches Roulette – Kanonen-Kasper fiel mit Ehre“, schrieb die Zeitung „Ekstrabladet“.