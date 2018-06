Viele Holperer sorgen für Ärger

Anzeige

Saransk.Promi-Bonus für Cristiano Ronaldo, Glück für das DFB-Team, dazu der erste Witz-Elfmeter: Kurz vor Beginn der heißen Turnierphase steht der Videobeweis nun auch bei der Fußball-WM voll im Brennpunkt der Diskussionen. Irans Trainer Carlos Queiroz redete sich in seinem Ärger über die neue Technik beim unglücklichen Aus gegen Portugal richtig in Rage. „Es wurden Zehntausende Dollar ausgegeben, da sitzen fünf Leute zusammen und sehen den Ellbogenschlag nicht“, schimpfte der Coach nach dem 1:1 und klagte über eine Bevorzugung der Superstars im Fußball. „Es ist nicht wichtig, ob es Ronaldo war oder Messi - es steht in den Regeln!“

Der insgesamt völlig überforderte Schiedsrichter Enrique Caceres schaute sich am Montagabend das Vergehen Ronaldos auf Intervention der Video-Assistenten selbst noch einmal an - entschied aber überraschenderweise auf Gelb statt Rot.

Eigentlich schien der Einsatz des Videobeweises bei dieser WM zum Lehrstück für die Bundesliga zu werden, wie es richtig geht. Weniger Überprüfungen, Korrektur nur von klaren Fehlentscheidungen, eine einheitliche Linie. Dieses Rezept sorgte zu Turnierbeginn für mehr Gerechtigkeit - und bereits jetzt für die Rekordzahl von 20 Elfmetern. Mehr Strafstöße gab es noch nie bei einer WM. Doch je hitziger die Spiele werden und je mehr Referees zum Einsatz kommen, die nur wenig Erfahrung mit der Technik haben, desto mehr Probleme gibt es.