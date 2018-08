Vier Deutsche Meister am Start

Anzeige

Vier Direktabsteiger am Saisonende, regelmäßige Montagsspiele und ein einheitlicher Spielball – das sind die größten Neuerungen in der 3. Liga zur Saison 2018/19. Und die Besetzung der elften Saison der dritthöchsten deutschen Spielklasse kann sich sehen lassen: Mit dem 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, 1860 München und dem Karlsruher SC sind gleich vier frühere Deutsche Meister in der Liga vertreten.

Eben jene Vereine gelten auch als die großen Favoriten um die Aufstiegsplätze. „Es wird eine noch engere Liga. Mit Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern kommen zwei Schwergewichte mit Finanzkraft von oben. Auch von den Aufsteigern sind mit 1860 München und dem KFC Uerdingen 05 zwei Klubs mit viel Geld unterwegs. Die Liga wird dadurch bestimmt auch ein bisschen besser“, blickt beispielsweise KSC-Cheftrainer Alois Schwartz auf die neue Saison voraus.

Nicht mehr dabei ist hingegen der FC Rot-Weiß Erfurt. Die Thüringer, seit Gründung der Liga immer drittklassig, sind in der vergangenen Saison abgestiegen und spielen nun in der Regionalliga Nordost. Auch die U23 des Bundesligisten SV Werder Bremen verpasste in der zurückliegenden Saison den Klassenerhalt. Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte der 3. Liga keine zweite Mannschaft eines Bundesligavereins vertreten sein.