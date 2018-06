Von der Euphorie überrascht

Anzeige

Moskau.An der Nikolskaja-Straße in Moskau ist kein Durchkommen mehr. Die Fußgängerzone führt eigentlich direkt zum Roten Platz, doch er ist in diesen Tagen ohnehin gesperrt. Die Nikolskaja aber strahlt. Nicht nur wegen der herunterhängenden, bunten Beleuchtung. Sie strahlt, weil an diesem Abend hier alle strahlen – Russen, Mexikaner, Australier, Argentinier, Peruaner. Sie überbieten sich in ihren Gesängen und mit ihren Trommeln, selbst die Nigerianer haben den lauten „Rossija, Rossija“-Ruf (Russland, Russland) perfekt drauf.

Russlands Sbornaja hatte kurz zuvor das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien 5:0 gewonnen – und die Menschen in Moskau in eine, sie selbst überraschende, Euphorie katapultiert. „Russland hat ja ein sehr negatives Image in der Welt. Das meiste, was man uns vorwirft, stimmt. Leider“, sagt der 48 Jahre alte „Iljitsch“. „Doch jetzt haben wir die Welt bei uns, können mit unserer Menschlichkeit, mit einfachen, kurzen Treffen so etwas wie eine Annäherung feiern.“ Er hebt einen Plastikbecher mit Bier hoch und stimmt in den lauten Gesang der Argentinier ein, egal, wie falsch die Worte aus seinem Mund herauskommen.

Von dieser „Annäherung“ spricht auch Gleb, der sich eine Perücke in Weiß-Blau-Rot, der russischen Trikolore, über den Kopf gezogen hat und mit seinem neunjährigen Sohn auf dem Manege-Platz unweit des Kremls von einer Fan-Gruppe zur nächsten zieht. Sie haben sich vorgenommen, mit Fans aus jedem WM-Land ein Selfie zu machen. „Toll, welche Stimmung gerade die Lateinamerikaner verbreiten. Das zündet, und alle machen mit.“