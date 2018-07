Von einer Last befreit

Anzeige

Auch Trainer Janne Andersson wollte nicht über den 36-Jährigen Ibrahimovic sprechen. „Wir reden über das Jetzt und diese Mannschaft“, sagte er: „Sie hat einen tollen Teamgeist.“ Auch der frühere Hamburger Marcus Berg betonte: „Wir haben im Moment nicht die besten Spieler der Welt. Aber wir sind eine Mannschaft.“ Er versicherte aber auf Nachfrage, der Erfolg in Abwesenheit Ibrahimovics sei „sicher Zufall“.

Riesige Euphorie

So oder so sind der Jubel und die Euphorie in Schweden riesig. Im Viertelfinale am Samstag gegen England winkt der erste Halbfinal-Einzug seit 1994. Doch viele Schweden träumen schon vom zweiten Endspiel nach dem bei der Heim-WM vor 60 Jahren. „Während der Übertragung hatte man das Gefühl, das ganze Lande würde stillstehen“, berichtete Mats Gren, Sportchef beim Traditionsverein IFK Göteborg. dpa

