Wilfredo Caballero: WM-Debüt mit 36

Anzeige

Bronnitsy.Vizeweltmeister Argentinien stellt sich gegen das körperlich robuste Team von Neuling Island auf ein schweres Auftaktspiel bei der Fußball-WM in Russland ein. „Sie verteidigen mit zwei Blöcken, stehen sehr eng. Es wird sehr schwer, da durchzukommen“, prophezeite Torwart Wilfredo Caballero gestern im WM-Quartier in Bronnitsy. Die argentinische Mannschaft werde am Samstag in Moskau alles aufbieten müssen, um die Isländer zu attackieren, meinte der Keeper, versicherte aber: „Wir haben unsere Waffen.“

Auch wenn er selbst es noch nicht als gesichert ansieht, dürfte er den Vorzug von Trainer Jorge Sampaoli bekommen, nachdem der langjährige Stammkeeper Sergio Romero wegen einer Verletzung nicht mitgereist ist. Das bedeutet auch: Caballero wird mit 36 Jahren sein WM-Debüt in seinem gerade mal vierten Länderspiel geben. Der Ersatzmann des FC Chelsea absolvierte im März sein erstes Länderspiel. dpa