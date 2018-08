„Wir würden gern hier bleiben“

Anzeige

„Wir sind so froh, dass wir den Sprung aus der Kreisliga in die Landesliga geschafft haben. Jetzt würden wir natürlich auch gern hier bleiben. Wir werden alles dafür tun, um dieses Ziel auch zu erreichen.“ Michael Hackenberg, der 51-jährige Trainer von Aufsteiger Eintracht Walldürn, umschreibt in drei Sätzen das Saisonziel, das man im Prinzip auch in einem einzigen Wort zusammenfassen kann: „Klassenerhalt“.

„Unsere starken Leistungen in der Kreisliga waren wirklich überraschend, vor allem für uns selbst“, blickt Hackenberg vor allem auf eine „bärenstarke“ Rückrunde zurück. Aus der schöpft man nun Hoffnung für die neue schwere Aufgabe. „Die Jungs haben gezeigt, was in ihnen steckt.“

Um im Kampf gegen den Abstieg aus der Landesliga bestehen zu können, müssen die Spieler von Eintracht Walldürn mit Sicherheit an diese starken Leistungen anknüpfen. Das wird aber nicht einfach, denn personell ist der Neuling nicht gerade auf Rosen gebettet. „Der Abgang von Max Steinfeld tut uns schon sehr weh. Und jetzt müssen wir kurzfristig auch noch auf Christoph Hertel verzichten, den es beruflich nach Berlin zieht. Sie hinterlassen bei uns große Lücken“, so Hackenberg, der seit anderhalb Jahren Trainer bei Eintracht Walldürn ist.