WM als Vorbild für Bundesliga-Schiedsrichter

Anzeige

Moskau.Der deutsche Fußball nimmt Video-Anschauungsunterricht bei der Weltmeisterschaft. Nach der heiß diskutierten, aber geglückten WM-Premiere des Videobeweises wollen die Bundesliga-Schiedsrichter im Trainingslager kommende Woche in Grassau am Chiemsee auch die Lehren des Turniers in Russland analysieren. Die Deutsche Fußball Liga hat weiterhin die Absicht, nächste Saison die virtuelle Abseitslinie einzuführen und den Zuschauern in den Stadien die Video-Entscheidungen wie bei der WM besser zu erklären.

Vor allem diese Einblendungen sorgten aus Sicht von Experten dafür, dass die Neuerung in Russland mehr Akzeptanz als noch im holprigen Bundesliga-Testlauf fand. „Die Transparenz hat beim Videobeweis die letzten Jahre gefehlt. Der Zuschauer im Stadion war allein gelassen“, sagte der deutsche WM-Rekordschiedsrichter Markus Merk. Es sei „beispielgebend“, was bei der WM geschehen sei. „Der Zuschauer wird eingebunden in den Entscheidungsprozess, das war in der Bundesliga bislang nicht der Fall.“

99,3 Prozent der Pfiffe richtig

Bei der WM zeigte sich aber auch, dass es beim Videosystem weiter Verbesserungspotenzial gibt. Selbst wenn die Schiedsrichterchefs um den Italiener Pierluigi Collina in der Gruppenphase 99,3 Prozent richtige Entscheidungen der Referees erkannt haben wollten, fiel eine unterschiedliche Linie in den Bewertungen auf.