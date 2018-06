WM-Aus für Diego Reyes

Anzeige

Moskau.Die schlechte Nachricht kam wenige Stunden nach dem umjubelten Trainingsauftritt: Deutschlands Auftaktgegner Mexiko muss bei der WM in Russland auf Abwehrspieler Diego Reyes (Bild) verzichten. Reyes habe sich nicht völlig von einer vorherigen Muskelverletzung erholen können, teilte der mexikanische Fußballverband mit.

„Wir bedauern den Ausfall von Diego Reyes sehr, er war ein wichtiger Spieler für die Gruppe“, sagte Torwart Jesus Corona gestern in Moskau. Der 25-jährige Reyes werde durch Erick Gutiérrez vom mexikanischen Club CF Pachuca ersetzt, hieß es in einer kurzen Stellungnahme des Verbands.

Die Entscheidung, nicht an der WM teilzunehmen, „schmerze in der Seele“, teilte Reyes auf Twitter mit. „Aber ich glaube, dass meine Entscheidung für die Kollegen das Beste ist, weil ich nicht sicher bin, ob ich in so kurzer Zeit meine Topform erreiche.“