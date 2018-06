Wortlos und hilflos

Anzeige

Dass sich der kommende Gegner Nigeria gestern mit 2:0 gegen Island durchsetzte, das Argentinien zum Auftakt ein 1:1 abgetrotzt hatte, ist letzte Chance und letzte Warnung zugleich. Mit einem Sieg käme Argentinien auf vier Punkte, Nigeria bliebe bei drei. Dann käme es aber noch darauf an, dass WM-Neuling Island höchstens remis gegen Kroatien spielt. Auch das Torverhältnis spricht vorerst gegen Argentinien.

Das 127. Länderspiel von Messi am kommenden Dienstag in St. Petersburg gegen Nigeria könnte sein letztes sein. Unvollendet, ohne WM-Titel, nicht wie Mario Kempes 1978 oder Diego Maradona 1986. Statt sich am Sonntag auf die K.o.-Runde einzustimmen, dürften die Gedanken an ein endgültiges Karriereende nach vier gescheiterten WM-Versuchen Messi kaum zur Ruhe kommen lassen. Schon vor dem Anpfiff wirkte Messi, als wolle er überall sein, nur nicht in diesem Stadion. Bei der Hymne verbarg er die Augen hinter seiner Hand, strich sich über die Stirn. Nach dem Abpfiff war nicht mal Frust zu spüren, nur Leere.

2006 im Viertelfinale an Deutschland gescheitert, 2010 im Viertelfinale an Deutschland gescheitert, 2014 im Finale an Deutschland gescheitert. Nie konnte Messi bei einer WM bisher sein ganzes Talent abrufen. Hinzu kommen drei verlorene Endspiele bei der Copa América.

Team bricht auseinander

Als Argentinien gegen Kroatien in Rückstand geraten war, brach das Team auseinander. Und Messi, der Anführer und Hoffnungsträger, hatte nichts entgegenzusetzen.

Auf der VIP-Tribüne standen Maradona die Tränen in den Augen. Auch er war beim Versuch, Messis Karriere zu vollenden, 2010 in Südafrika krachend gescheitert. Schon nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Island hatte er Sampaoli geraten, angesichts der Leistung der Mannschaft nicht nach Argentinien zurückzukehren.

„Ich fühle Schmerz. Es ist lange her, dass ich so etwas als Coach durchgemacht habe“, sagte Sampaoli und entschuldigte sich bei den Fans: „Ich habe das Beste getan, was ich konnte, ich habe es aber einfach nicht geschafft, ihnen zu geben, was sie verdient gehabt hätten.“

Info: Video unter morgenweb.de/wm2018

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.06.2018