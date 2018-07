Wut auf den „Anti-Fußball“

Anzeige

St. Petersburg.Enttäuscht schlich Kevin De Bruyne in Richtung Haupttribüne, wo Freundin Michelle und Sohn Mason Milian schon warteten. Nach der schmerzhaften 0:1-Niederlage gegen Frankreich und dem geplatzten WM-Traum bekam Belgiens Fußball-Nationalspieler erst einmal Trost von seiner Familie. „Wir sind enttäuscht, aber wir haben uns nicht vorzuwerfen“, sagte der Ex-Wolfsburger, der im Halbfinale in St. Petersburg seine schlechteste WM-Leistung ablieferte. Auch deshalb endete der belgische Titeltraum, die talentierte Generation um den früheren Bundesliga-Profi muss weiter auf die Krönung warten.

Dabei waren die Roten Teufel dieses Mal so nah dran wie lange nicht mehr. Erstmals seit 1986 standen sie in einem WM-Halbfinale, doch wie schon vor 32 Jahren bleibt nur das Spiel um Platz drei. „Die Enttäuschung ist sehr groß. Wir sind alle sehr traurig, unser einziger Gedanke war es, ins Finale zu kommen“, sagte Trainer Roberto Martínez.

Ihr so gefürchtetes Offensivspiel konnten die Belgier gegen den großen Nachbarn kaum aufziehen, einzig Kapitän Eden Hazard erreichte in der Offensive Normalform. Den Unterschied machte letztlich ein gewonnenes Kopfballduell von Samuel Umtiti nach einer Ecke (51.). „Es ist frustrierend. Sie waren nicht besser als wir. Und am Ende verlierst du wegen einer Standardsituation“, sagte der starke Torhüter Thibaut Courtois.