Zum Trost bleibt nur ein Kuss

„Wir wussten viel über Senegal, hatten einen Plan. Pläne sind aber eine Sache, die Umsetzung eine andere. Wir hatten viel Ballbesitz, was zählt ist aber das Ergebnis. Wir haben schlecht gespielt“, analysierte Nationaltrainer Adam Nawalka. Die „Löwen von Teranga“ um Liverpools Topstar Sadio Mané feierten dagegen 16 Jahre nach ihrer ersten Endrunden-Teilnahme mit wilden Tänzen ihr tolles WM-Comeback. Auch Staatschef Macky Sall gab sich auf der Tribüne nach dem ersten Sieg einer afrikanischen Mannschaft im fünften Auftritt bei dieser WM ganz dem Freudentaumel hin. „Ganz Afrika unterstützt uns. Sie sind stolz auf uns und wir sind stolz“, sagte Trainer Aliou Cisse. „Wir haben ein großartiges Spiel gemacht. Wir verdienen das Glück“, sagte der zum besten Spieler der Partie gewählte M’Baye Niang.

Ein Eigentor des Polen Thiago Cionek, der einen Schuss von Idrissa Gana Gueye abfälschte (37.), brachte die Senegalesen in einer mäßigen Partie vor 44 190 Zuschauern in Führung. Niang nutzte dann in der 60. Minute einen schweren Abwehrpatzer zum 2:0, als er einen fatalen Rückpass von Grzegorz Krychowiak am herausstürzenden Torwart Wojciech Szczesny vorbei spitzelte und ins leere Tor traf.

Krychowiaks Anschluss zu spät

Niang war gerade von einer Behandlung am Spielfeldrand zurückgekommen, was Nawalka monierte: „Das war sehr kurios. Ich denke meine Spieler waren überrascht und dachten, dass es ein Einwechselspieler ist.“ Der Schiedsrichter hatte aber Niang das Okay zur Rückkehr auf den Platz gegeben.

Krychowiaks Anschlusstor per Kopf (86.) kam zu spät. „Wir müssen unsere Schlüsse daraus ziehen und analysieren. Ich bin überzeugt, dass Polen wieder zurückkommt“, sagte Nawalka.

Auch erfahrenen Leistungsträgern wie dem Wolfsburger Jakub Blaszczykowski, der mit seinem 100. Länderspiel den legendären Stürmer Grzegorz Lato einholte, fiel bei den Polen lange nichts ein. Zur Pause musste Blaszczykowski angeschlagen seinen Platz für Jan Bednarek räumen. Es wurde aber kaum besser. dpa

